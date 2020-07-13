РИАМО - 13 июл. Строители приступили к устройству насыпи земляного полотна со стороны улицы Репина на строящемся путепроводе в составе транспортной развязки через Ленинградское шоссе в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Реализацию проекта начали в конце прошлого года. В этом году планируют открыть рабочее движение по основному ходу путепровода через Ленинградское шоссе.

«Сейчас строители ведут монтаж балок пролетного строения – уже смонтировано 13 балок из 39. Также на участке приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций арочного пролетного строения, общий вес которых составит 1320 тонн. В начале сентября планируется приступить к надвижке пролета путепровода над Ленинградским шоссе», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Параллельно продолжается устройство последней - пятой - опоры путепровода, ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций: ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, теплосетей, водопровода.

Протяженность основного хода Репинской развязки составит 0,8 километра, из них 158 метров — длина путепровода. Число полос движения по основному ходу — пять, а по боковым проездам — две с расчетной скоростью 70 километров в час.

На путепроводе будет установлено архитектурное освещение. В рамках реализации проекта также будет частично проведена реконструкция улиц Дружбы, 9 мая и Репина. Для удобства жителей планируется обустройство пешеходных зон и светофоров.

Новая транспортная развязка соединит старые и новые Химки, позволит обеспечить транспортную доступность промышленной части города, а также разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта. Открытие рабочего движения по путепроводу планируется в конце 2020 года, а полное завершение работ по проекту - четвертый квартал 2021 года.