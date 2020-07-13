РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Полицейские подмосковного Подольска раздали прохожим информационные буклеты о правилах безопасности на улицах и дорогах, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с представителем администрации округа, МЧС России, а также при участии члена общественного совета провели информационную акцию «Безопасные каникулы». Основной целью мероприятия являлось информирование граждан о мерах безопасности в летний период и правилах поведения на воде.

«Сотрудники управления прошли по популярным местам отдыха подольчан, где раздали информационные буклеты, содержащие информацию о безопасном нахождении на дорогах и улицах. Было обращено особое внимание на безопасное катание на роликах и велосипедах. Отдыхающим были разъяснены правила поведения в общественных местах», - говорится в сообщении.

Горожане поблагодарили полицейских и общественников за предоставленную информацию.