РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Приемный колодец для дождевой воды обустроили в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте теротдела «Нахабино» администрации горокруга.

«Приемный колодец обустроили в поселке Нахабино. Работы по обустройству колодца для ливневых вод проводили сотрудники ПАО «Водоканал», - говорится в сообщении.

Решение об обустройстве было принято в связи с обращениями граждан и в целях решения вопроса подтоплений после выпадения обильных осадков возле дома №19 по Парковой улице.