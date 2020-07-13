РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 80-летнюю женщину, пропавшую в Подольске два дня назад, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! В микрорайоне Климовск пропала Людмила Фатеева, 80 лет. С 11 июля 2020 года ее местонахождение неизвестно. Возможна потеря памяти. Ее рост 150 сантиметров, она худощавого телосложения с седыми волосами и карими глазами», - говорится в сообщении.

Была одета в серую вязанную кофту, серые брюки, розовую кофту, белую с голубыми полосками футболку, синие с желто-голубыми цветами туфли.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефону 112 или 8(800)700-54-52.