РИАМО — 13 июл. Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора пообщались на тему возобновления туристических обменов, сообщает Газета.ru.

«Президенты обменялись мнениями по поводу перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации», - говорится в сообщении.

Путин поблагодарил Эрдогана за готовность турецких партнеров помочь регионам России в борьбе против коронавируса.