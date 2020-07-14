РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. Чемпионат подмосковного Красногорска по футболу среди любительских команд начинается во вторник, сообщается на официальной странице управления по культуре и спорту администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«14 июля стартует чемпионат городского округа Красногорск по футболу среди любительских команд в формате 11 на 11, а предварительный старт летнего сезона в формате 8 на 8 запланирован на 1 августа», - говорится в сообщении.

Сезон начнется с матча за Суперкубок, где в футбольной битве сразятся победитель Высшей лиги 2019 года ЛФК «С.Л.О.Н» и обладатель Кубка горокруга Красногорска ЛФК «СПО».

«Чемпионат городского округа Красногорск - ярчайшее спортивное событие, в прошлом году в летнем сезоне 11 на 11 приняло участие 26 команд, а в турнире 8 на 8 - 11 спортивных коллективов. На поле вышло более 700 игроков, а за их победами и поражениями следили свыше 10 тысяч человек», - добавляется в сообщении.

Подробную информацию о чемпионате можно найти на сайте krasnogorskfootball.ru.