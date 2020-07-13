РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 июл. Детскую и спортивную площадки планируют оборудовать в парке «Сказочный» в подмосковном Красногорске в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В этом году (2020 году – ред.) парк ждет большое обновление. Установим новую парковую мебель – скамейки, декоративные лавки, урны. Будут установлены детская и спортивная площадки, шахматные и теннисные столы. Сделаем красивый фонтан», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он отметил также, что в парке приведут в порядок и хозяйственный блок, до которого пока не доходили руки, так как приоритет был на комфорт жителей. Сделают обшивку подсобных зданий, ограждения, установят навес для мастерской.

В 2020 году парк «Сказочный» станет одним из 14 парков, которые будут благоустраивать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Парк «Сказочный» расположился на живописной поляне среди вековых сосен в центральной части городского округа Красногорск вдали от проезжей части и городского шума. История парка началась еще в 1936 году, когда на этом месте детский городок «Сказочный» принял первых посетителей», – говорится в сообщении.

Строили и оборудовали детский городок работники завода №69 имени Ленина. После этого парк неоднократно менялся и благоустраивался. Летом 2017 года в парке был открыт первый в Подмосковье «Норвежский веревочный парк». Разная сложность препятствий делает парк доступным для людей разного возраста и физической подготовки. Здесь есть мини-трассы для самых маленьких, экстремальные и семейные трассы.

Рядом с летней эстрадой в детском городке «Сказочный» проходят интересные и познавательные мероприятия для детей и взрослых: спектакли, интерактивные программы, мастер-классы, чаепития, фестивали, конкурсы.