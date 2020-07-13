РИАМО - 13 июл. Министр энергетики Московской области Александр Самарин посетил городской округ Воскресенск и проконтролировал отработку жалоб, поступающих на портал «Добродел» от местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Вместе с главой городского округа Воскресенск Артуром Болотниковым министр посетил несколько адресов, с которых фиксируется наибольшее количество обращений», — отмечается в материале.

Жалобы чаще всего сезонные, сейчас они касаются окоса травы, содержания дорог и детских площадок.

Коммунальщики уже устранили проблему с ливневой канализацией у дома №21 по улице Центральной, окосили траву, отремонтировали лавочки возле подъездов. Также на территории детской площадки у дома №3 на улице Менделеева привели в порядок качели. По улице Светлой во дворе дома №3 установили новую скамейку, кроме того, жители этой улицы в скором времени получат новую детскую площадку. Ее основание уже подготовлено.

Игровая площадка – это подарок губернатора Московской области Андрея Воробьева юным жителям Воскресенска.

«Остальные обращения жителей находятся на контроле. Коммунальные услуги должны предоставляться жителям качественно, любые перебои ликвидироваться оперативно», — дополняется в материале.

Администрация округа стремится к системной практике устранения жалоб.