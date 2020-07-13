РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили четырех пьяных водителей на дорогах округа за прошедшие выходные, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск сообщает, что в период с 11 по 12 июля в целях стабилизации уровня аварийности и пресечения фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения на территории обслуживания было проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ходе проведенных мероприятий автоинспекторами были выявлены и привлечены к ответственности четыре водителя, из них два водителя не выполнили требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - говорится в сообщении.

Пренебрежительное отношение в вопросе управления транспортным средством в состоянии опьянения часто становится причиной страшных трагедий, ломающих судьбу как самого водителя, так и жертв его халатности.