РИАМО - 13 июл. Абоненты «Мособлгаза» с помощью онлайн-формата «в один шаг» могут назначить удобный день для технического обслуживания газового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы компании.

С начала года «Мособлгаз» выполнил техобслуживание газового оборудования 25 тысячам жителей Подмосковья.

«Клиентам, зарегистрированным в «Личном кабинете», заблаговременно приходит уведомление по электронной почте или СМС с плановой датой визита специалиста, которую можно корректировать по ссылке», - говорится в сообщении.

В рамках обследования слесари проводят работы по выявлению утечек газа и неисправного оборудования, проверке герметичности соединений и отключающих устройств. Профилактические работы способны предотвратить подавляющее большинство происшествий, а также снизить расход потребляемого газа.

Договор со специализированной организацией на техническое обслуживание должен иметь каждый собственник газового оборудования. Техобслуживание проводится не реже одного раза в год в зависимости от паспорта производителя.

Подать заявку на заключение договора на техобслуживание с «Мособлгазом» можно через «Личный кабинет клиента». Сервис также доступен в формате мобильного приложения. Кроме того, оставить заявку можно на бесплатной горячей линии: 8(800)200-24-09.