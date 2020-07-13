РИАМО - 13 июл. «Мособлэнерго» в этом году планирует построить энергообъекты, обеспечивающие электроэнергией четверть Егорьевска, работы пройдут в рамках инвестиционной программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Таким образом, на улице Западной построят четырехсекционную распределительную трансформаторную подстанцию и кабельную линию 6 киловатт взамен старых.

«По инвестиционной программе в текущем году работники «Мособлэнерго» повысят пожарную безопасность Авиационно-технического колледжа имени Чкалова – филиала МГТУ ГА. Для этого силами Егорьевского производственного отделения проведут реконструкцию трансформаторной подстанции на улице Владимирской, строение 9. Работники заменят маслонаполненные силовые трансформаторы на сухие силовые»,- говорится в сообщении.

Также в этом году в рамках программы по капитальному ремонту заменят участок воздушной линии электропередачи 0,4 киловатт протяженностью 1120 метров около поселка Павлова.

Работы позволят снизить потери электричества и усилить существующую сеть, от которой запитаны шесть многоквартирных домов, очистные сооружения, котельная. Также по программе капитального ремонта проведут переустройство участков четырех кабельных линий электропередачи 10 киловатт общей протяженностью 970 метров.

Эти работы обеспечат надежную «кольцевую» схему электроснабжения шестого микрорайона Егорьевска, в котором расположены 24 многоквартирных дома, две школы, пять детских садов, бассейн. Также обеспечат бесперебойное электроснабжение в случае аварийной ситуации на подстанции «Егорьевск».

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