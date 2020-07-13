РИАМО - 13 июл. Сотрудники кинологического центра «ПионерДог» помогли 13 котам и 14 собакам в Подмосковье в период ограничительных мер при распространении коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы организации.
Работники кинологического центра патронируют приют кошек и собак: берут на полное содержание и воспитание брошенных, потерявшихся или оставшихся без хозяев животных, ищут им ответственных владельцев.
Кроме того, она во время пандемии оказала помощь семи щенкам ризеншнауцера, которые остались без матери через 12 часов после рождения. Кинолог забрала малышей и выхаживала их два месяца, сейчас двое крох уже нашли новый дом и любящих хозяев.
Вместе с волонтерами из городских округов Люберцы, Жуковский и Раменский «ПионерДог» и до введения антивирусных мер активно работал с брошенным животными.
Уже более двух лет сотрудники осуществляют выгул, дрессировку, доставку корма собакам, в случае необходимости – оплачивают медицинское обслуживание.
Также во время пандемии грумеры центра забирали собак у владельцев, находящихся на самоизоляции, приводили в порядок и на своем же транспорте возвращали хозяевам.
Была организована бесплатная доставка корма для собак и кошек, если их хозяева – люди старше 65 лет.
«Для нас было важно поддержать и хозяев, и питомцев. В конце концов, все мы одной крови. Ситуаций, когда страдает пожилой хозяин, потому что нет возможности самостоятельно отвести любимца к ветеринару, быть не должно. Поэтому мы и организовали подобную помощь», - подчеркнула Барбашова.
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13 ИЮЛЯ
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