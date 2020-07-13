РИАМО - 13 июл. Сотрудники кинологического центра «ПионерДог» помогли 13 котам и 14 собакам в Подмосковье в период ограничительных мер при распространении коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Работники кинологического центра патронируют приют кошек и собак: берут на полное содержание и воспитание брошенных, потерявшихся или оставшихся без хозяев животных, ищут им ответственных владельцев.

«Пандемия отразилась не только на людях. Болеть животные не переставали в этот период. Мы понимали, что надо действовать, поэтому организовывали в случае необходимости онлайн-консультации ветеринарных врачей. Для клиентов это было бесплатно. Но если возраст хозяев не позволял пользоваться интернетом, мы отвозили больных животных в ветклиники и оплачивали лечение», – сказала совладелица «ПионерДога» Наталья Барбашова.

Кроме того, она во время пандемии оказала помощь семи щенкам ризеншнауцера, которые остались без матери через 12 часов после рождения. Кинолог забрала малышей и выхаживала их два месяца, сейчас двое крох уже нашли новый дом и любящих хозяев.

Вместе с волонтерами из городских округов Люберцы, Жуковский и Раменский «ПионерДог» и до введения антивирусных мер активно работал с брошенным животными.

Уже более двух лет сотрудники осуществляют выгул, дрессировку, доставку корма собакам, в случае необходимости – оплачивают медицинское обслуживание.

Также во время пандемии грумеры центра забирали собак у владельцев, находящихся на самоизоляции, приводили в порядок и на своем же транспорте возвращали хозяевам.

Была организована бесплатная доставка корма для собак и кошек, если их хозяева – люди старше 65 лет.

«Для нас было важно поддержать и хозяев, и питомцев. В конце концов, все мы одной крови. Ситуаций, когда страдает пожилой хозяин, потому что нет возможности самостоятельно отвести любимца к ветеринару, быть не должно. Поэтому мы и организовали подобную помощь», - подчеркнула Барбашова.

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13 ИЮЛЯ

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