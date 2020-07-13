РИАМО - 13 июл. Дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду прогнозируют в Москве в понедельник вечером, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы 13 июля с сохранением до конца суток в Москве местами дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами», - говорится в сообщении.

В Подмосковье и Москве предупреждение из-за сильного ливня будет действовать с 09:00 14 июля до 00:00 15 июля.

В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.