РИАМО - 13 июл. За первые шесть месяцев этого года в Подмосковье сократилось число преступлений на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Согласно данным за январь-июнь этого года, в регионе зарегистрировано 37,4 тысячи преступлений.

«Снижению преступности в регионе способствовали условия самоизоляции граждан, введение ограничительных мер и усиление в городских округах нарядов полиции. Кроме этого, камеры системы «Безопасный регион» являются серьезным инструментом для поддержания правопорядка в муниципальных образованиях Подмосковья», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Так, число убийств упало на 15,3%, грабежей - на 4,6%, квартирных краж – на 28,6%, угонов - на 22,9%. Количество преступлений совершенных иностранными гражданами сократилось на 4,7%. Продолжает падать и количество преступлений в общественных местах - 8,9%.

За это же время отметили увеличение количества мошеннических операций - на 24,8%, количество преступлений совершенных несовершеннолетними – на 4% и незаконный оборот наркотиков - на 0,9%.