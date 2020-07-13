РИАМО - 13 июл. Парк развлечений «Остров Мечты» запустил предпродажу билетов со скидкой в честь возобновления работы 18 июля, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«18 июля 2020 года «Остров Мечты» открывается после профилактического закрытия и объявляет о старте специальной акции. Гости смогут приобрести билеты в тематический парк по цене от 1 600 рублей», - отмечается в материале.

В стоимость билета входит посещение всех развлечений и аттракционов парка, шоу-программ и интерактивных развлечений в течение всего дня, не выходя с территории «Острова Мечты».

В парке более 20 аттракционов. Это самый крупный крытый тематический парк развлечений в России и в мире. Он откроется после приостановки деятельности на четыре месяца.

Для обеспечения безопасности посетителей весь парк был полностью продезинфицирован, на территории установят 200 дезинфекторов, ежедневно будет расходоваться 140 литров обеззараживающего средства.

Кроме того, в парке разместили более 600 наклеек о правилах социальной дистанции.