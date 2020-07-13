РИАМО - 13 июл. В Главном управлении МЧС России по Московской области развернут оперативный штаб по контролю за прохождением неблагоприятных метеорологических явлений, которые обрушатся на регион с 14 июля, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«В готовности находится аэромобильная группировка сил в составе 200 человек и 39 единиц техники, 10 плавательных средств, подготовлены пункты временного размещения эвакуированного населения», - отметил начальник Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Московской области Иван Гусев.

Гражданам посоветовали соблюдать спокойствие, находиться на возвышенных местах, а также прислушиваться к рекомендациям МЧС.

Синоптики прогнозируют, что в Московском регионе может выпасть от 50 миллиметров до 90 миллиметров осадков в период с 14 по 16 июля.

Из-за дождя в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение будет действовать с 09:00 14 июля до 00:00 15 июля.

Восьмого июля в Рузском округе из-за обильных ливней разрушилась насыпная дамба, из-за чего затопило дома, приусадебные участки и дороги.

Подтопления при ливнях: основные правила безопасности>>