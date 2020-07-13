РИАМО - 13 июл. В Главном управлении МЧС России по Московской области развернут оперативный штаб по контролю за прохождением неблагоприятных метеорологических явлений, которые обрушатся на регион с 14 июля, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.
Гражданам посоветовали соблюдать спокойствие, находиться на возвышенных местах, а также прислушиваться к рекомендациям МЧС.
Синоптики прогнозируют, что в Московском регионе может выпасть от 50 миллиметров до 90 миллиметров осадков в период с 14 по 16 июля.
Из-за дождя в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение будет действовать с 09:00 14 июля до 00:00 15 июля.
Восьмого июля в Рузском округе из-за обильных ливней разрушилась насыпная дамба, из-за чего затопило дома, приусадебные участки и дороги.
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