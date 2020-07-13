РИАМО - 13 июл. За первые шесть месяцев этого года в столичной подземке зафиксировали снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, снижение коснулось как преступлений против личности, так и против собственности, говорится в сообщении пресс-службы управления внутренних дел на Московском метрополитене.

Кроме того, за это время произошло снижение совершенных грабежей.

«Блок корыстно-насильственных преступлений традиционно для управления внутренних дел является основным и составляет более половины всех совершенных преступлений. Среди них наиболее частым видом остаются кражи личного имущества граждан», - говорится в сообщении.

Между тем, наиболее частым предметом преступных посягательств являются мобильные телефоны. Из-за этого на территории столичного метрополитена значительно активизирована работа по установлению похищенных вещей.

Не снижая набранных темпов, на протяжении минувшего полугодия на постоянной основе сотрудниками отдела охраны общественного порядка проводился комплекс мероприятий, направленных на надлежащую организацию служебной деятельности нарядов полиции.