РИАМО - 13 июл. Подмосковный производитель медицинских изделий «Минимально инвазивные технологии» из Балашихи будет поставлять свою продукцию на Кубу, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания занимается разработкой, изготовлением и реализацией медицинских инструментов и специального оборудования для проведения малоинвазивных оперативных вмешательств под контролем рентгенотелевидения, ультразвука и эндоскопии.

«Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья совместно с Фондом поддержки внешней экономической деятельности Московской области оказали компании информационную поддержку по правовым аспектам экспортной деятельности: был разработан проект договора. Также мы помогали при ведении переговоров и согласовании условий контракта с кубинскими контрагентами», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Узнать об услугах по поиску и подбору иностранных партнеров, потенциальных покупателей продукции за рубежом подмосковные предприниматели могут на инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru и на горячей линии 0150.