РИАМО - 13 июл. АО «Раменский приборостроительный завод», который входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех, планирует увеличить мощности нового производства до 43 тысяч единиц обеззараживателей воздуха в год, говорится в сообщении пресс-службы «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

В 2020 году произведено почти 10 тысяч обеззараживателей воздуха «Тиокрафт». В основе изделия лежит инновационная технология «Тиокрафт», сочетающая механическую фильтрацию органических загрязнителей с последующим их полным разложением под воздействием мягкого ультрафиолетового излучения», — отмечается в материале.

В результате окисления органических примесей происходит полная инактивация бактерий, вирусов и спор плесени, удаление вредных и опасных фенолов, формальдегидов и других вредных веществ. Последние исследования показали, что прибор эффективно борется и с Covid-19.

«Рецеркуляторы воздуха — это перспективный гражданский продукт, производимый в рамках диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса», — отметил первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Зверев.

Уникальные свойства приборов позволяют применять их практически во всех отраслях и сферах жизни человека. Устройства способны обеспечить безопасную среду в общественных местах и транспорте, в том числе пассажирских самолетах, добавил он.

Запуск линии по сборке приборов «Тиокрафт» состоялся в 2020 году. Инвестиции в проект составили порядка 400 миллионов рублей.