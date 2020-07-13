РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Более 5,7 тысячи жителей подмосковного Подольска получили региональную социальную доплату к пенсии в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году доведена до уровня 9 908 рублей, ее получают более 162 760 жителей Московской области. Граждане, которые претендуют на получение доплаты к пенсии, должны быть неработающими и иметь регистрацию в Московской области по месту жительства или пребывания.

«Региональная социальная доплата назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в регионе. В первой половине 2020 года региональную социальную доплату к пенсии до уровня 9 908 рублей получили 5 711 подольчан», - сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Выплата социальной региональной доплаты предусмотрена для пенсионеров, получающих пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. А также для лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца, достигших 18 лет и обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.