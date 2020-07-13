РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В подмосковном Подольске по 18 адресам открылись палатки и автолавки по продаже сезонных овощей и напитков, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В целях обеспечения жителей округа сезонными товарами - прохладительными напитками, плодоовощной продукцией - начали свою работу сезонные нестационарные торговые объекты.

«Так, в настоящее время на территории Подольска открылись 18 объектов сезонной торговли. По 13 адресам установлены изотермические емкости по продаже кваса и лимонада: улица Кирова, 52; Тепличная, 9; Бородинская, 24/6; Кирова, остановка «Площадь Ленина»; Большая Серпуховская, остановка «Площадь Ленина»; Рабочая, 11; Вокзальная площадь», - говорится в сообщении.

Также сезонные напитки горожане могут купить на улице Красная у магазина «1000 мелочей», на Комсомольской улице у дома №46, на Вокзальной улице у дома №4, Юбилейной у дома №30, Ленина у дома №22 и на проспекте 50 лет Октября у дома №14/6.

Продажа плодоовощной продукции осуществляется в автолавках и торговых палатках, размещенных по пяти адресам: улица Филиппова, 1; Машиностроителей, 44; Юбилейная, 36; поселок МИС, у дома №1А; поселок Быково. А после 15 июля откроются еще три объекта по реализации плодоовощной продукции на Колхозной улице у дома №16, улице Циолковского, 10/6 и Большой Зеленовской улице у дома №60.