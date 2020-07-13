РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Юные жители подмосковных Люберец смогут присоединиться к акции «КиноЛето», организатором которой выступает министерство культуры РФ совместно с Минпросвещения России, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Цель акции - познакомить детей школьного возраста с богатым кинонаследием России путем просмотра тематических фильмов и их обсуждения со взрослыми.

«Люберчане могут раз в неделю смотреть фильмы на сайте: www.roskultproekt.ru в высоком качестве и абсолютно бесплатно. Все фильмы разделены на три возрастные группы (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы). Акция продлится до конца лета», - говорится в сообщении.