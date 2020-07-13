РИАМО — 13 июл. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал три причины, благодаря которым человек не заразится коронавирусом, сообщает kp.ru.

Во-первых, человек не заболеет при очень быстром и сильном врожденном иммунитете.

«При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не дает инфекции проникнуть дальше в организм. То есть человек не заразится в принципе», - сказал Крючков.

Во-вторых, человек не заболеет даже если заразился, если у него в целом сильный иммунный ответ. Так может получиться, к примеру, из-за перекрестного иммунитета. Такое может случится с теми, кто переболел сезонными коронавирусами, условно «обычной» простудой.

«В их организме в таком случае могут сохраниться сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами», - добавил Крючков.

Третья причина не бояться коронавируса — не склонность организма к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Семь человек с Covid‑19 скончались в Подмосковье. Общее число жертв коронавируса за период пандемии в Московской области достигло 1009 человек.

- Отрицательный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве сохраняется уже два месяца. За последнюю неделю число новых выявленных случаев Covid-19 в столице на 88,8% меньше.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 537 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 196 больных. В Москве - 672.

- В Москве 25 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 168.