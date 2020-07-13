РИАМО - 13 июл. Глава Балашихи Сергей Юров поручил ускорить возведение пристройки к школе №30 в микрорайоне Авиаторов в ходе выездного совещания на объекте, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Пристройка возводится в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Стоимость работ составляет более 350 миллионов рублей. Площадь трехэтажного здания — более 4 тысяч квадратных метров. Юров осмотрел строящееся здание и пообщался с руководством подрядной организации.

«Пристройка на 400 мест к школе №30 на улице Летной — это один из важнейших объектов, которые мы должны сдать в этом году. Это связано с задачей, которую ставят президент (Владимир Путин - ред.) и наш губернатор (Андрей Воробьев - ред.) по ликвидации второй смены, в том числе в этой школе», — сказал Юров.

Он отметил, что изначальный срок сдачи объекта был 1 сентября. Из-за пандемии коронавируса практически на полтора месяца стройка была приостановлена.

«Сейчас стоит задача максимально нарастить отставание», — подчеркнул глава округа.

Он добавил, что для возведения объекта привлечены субподрядные организации. Всего работают более 200 человек. В настоящий момент проводятся внутренние отделочные работы, монтируются инженерные коммуникации и ведется благоустройство территории.

«Многие работы ведутся параллельно. Ожидаем в ближайшую неделю поставку витражей. Наша задача — в августе получить разрешительные документы по вводу этой школы. Будем ежедневно контролировать ход работ», — заключил Юров.