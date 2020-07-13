РИАМО - 13 июл. Автолюбителей Москвы предупредили о восьмибалльных пробках в понедельник вечером, им предложили воспользоваться общественным транспортом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Есть вероятность, что вечером вы встанете в 8-балльную пробку по дороге домой», - говорится в сообщении.

Чтобы добраться домой, водителям посоветовали воспользоваться общественным транспортом. Это поможет сэкономить время.