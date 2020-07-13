РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Воспитанники Люберецкой комплексной спортивной школы олимпийского резерва заняли второе место в турнире по футболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

12 июля на стадионе «Торпедо» состоялся турнир по футболу, посвященный Дню олимпийских видов спорта. В турнире принимали участие 6 команд из Москвы и Подмосковья. За победу боролись игроки 2009-2010 годов рождения.

«После упорной борьбы тройка лидеров выглядит следующим образом: первое место у ФК «Перспектива 1» из Москвы, вторыми стали ребята из люберецкой КСШОР, третье место у ФК «Медвежьи Озера» (Щелково). Поздравляем люберчан с достойным результатом и желаем новых побед!» - говорится в сообщении.