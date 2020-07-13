РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Полицейские Подольска задержали ранее судимого мужчину за кражу велосипеда с лестничной площадки, также его подозревают в совершении аналогичных преступлений на территории округа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 72-летнего местного жителя о том, что неизвестный украл его велосипед с лестничной площадки одного из домов по улице Некрасова. Общая сумма материального ущерба составила более 27 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 40-летний житель новой Москвы, который дал признательные показания в совершении данного преступления. В ходе обыска полицейскими был изъят похищенный велосипед. По данному факту следователем Следственного управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан и водворен в изолятор временного содержания УМВД России по Подольску за совершение аналогичных преступлений на территории городского округа. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.