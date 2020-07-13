РИАМО - 13 июл. Три автомобиля столкнулись на 97-м километре МКАД в районе «Лосиного острова», пострадали шесть человек, на месте работают оперативные службы, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В районе 15:50 на 97-м километре МКАД произошло ДТП с участием, предварительно, трех машин. В результате аварии пострадали шесть человек», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено.