РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В подмосковных Люберцах школа в поселке Малаховка и пристройка к кадетской школе начнут свою работу в новом учебном году, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В понедельник глава Люберец Владимир Ружицкий принял дистанционное участие в заседании областного правительства под председательством губернатора Андрея Воробьева. В ходе рабочего мероприятия рассмотрели вопросы оперативного реагирования на обращения и предложения жителей, строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов, кадрового обеспечения общеобразовательных учреждений.

«В новом учебном году планируется открытие школы на 275 мест в поселке Малаховка и пристройки к Кадетской школе на 200 мест в Люберцах. Общая готовность объектов – 97,3% и 72% соответственно», – сказал Ружицкий.

По его словам, в этом году в округе распахнут свои двери сразу две новые школы. Их строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование» и госпрограммы «Образование Подмосковья».

Педагогический состав в учебных учреждениях сформирован на 100%.

Также в текущем году будут введены в эксплуатацию два детских сада: на 360 мест в поселке Томилино и на 350 мест в поселке Красково с привлечением внебюджетных средств.