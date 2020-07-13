РИАМО - 13 июл. Защититься от мошек, слепней и других кровососущих насекомых летом поможет одежда с длинным рукавом, а также длинные брюки, кроме того, стоит использовать репелленты, сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Самыми известными «врагами» россиян летом являются комары, однако больше беспокойств доставляет людям другой вид гнуса, который включает в себя мошек, мокрец и слепней.

«На территории России нет таких видов мошек, которые переносили бы опасные заболевания, но они могут доставить неприятности крайне болезненными укусами», — сказала Рославцева в интервью радио Sputnik.

По ее словам, главная защита от кусающихся мошек – это длинные рукава, длинные брюки и другая плотная одежда.

«Еще надо использовать репелленты. Против мошек работают репелленты высшей категории при нанесении на кожу», — добавила эксперт.

Срок их действия, особенно при инсоляции на юге, не бывает более четырех часов. Информация, что репеллент защитит на девять и более часов, не соответствует действительности, заключила Рославцева.