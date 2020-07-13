РИАМО - 13 июл. Сильный дождь и гроза в некоторых районах Московской области ожидаются 14 июля, водителям необходимо быть крайне внимательными на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. В период с 14 по 16 июля в Подмосковье возможно выпадение более 60% месячной нормы осадков», – уточняется в сообщении.

Ожидается, что в реках столичного региона произойдет подъем уровня воды в реках. Больше всего это коснется западной части области.

Представители Минтранса Подмосковья призвали водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения. Не стоит превышать скорость, парковать машины около деревьев, проходить мимо шатких конструкций. По возможности, лучше оставаться дома.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило о том, что 14 июля с 9 часов утра до вечера ожидается дождь, гроза, порывы ветра до 15-20 метров в секунду.