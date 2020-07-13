РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала электросетевую организацию Подольска на 600 тысяч рублей за нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям, сообщается на сайте УФАС по Москве.

«Столичным антимонопольным органом установлено неисполнение подольской электросетевой организацией ОАО «РСП» обязанностей по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям в сроки, установленные правилами технологического присоединения. За их нарушение обществу назначен штраф в размере 600 тысяч рублей. Ремонтно-строительное предприятие (ОАО «РСП»), получив отказ собственника сетей от согласования технологического присоединения своего потребителя, не совершило достаточных действий в целях урегулирования данной ситуации в установленные сроки, что привело к их значительному затягиванию», - говорится в сообщении.

В рамках административного дела установлено, что совершению правонарушения способствовало отсутствие должной регламентации ОАО «РСП» порядка урегулирования проблем, возникающих при технологическом присоединении. Кроме того, Московским УФАС России выявлено неправомерное толкование предприятием положений правил технологического нарушения в части определения даты начала срока выполнения мероприятий технологического присоединения.

Договор сетевой организации с контрагентом содержал условие о начале срока выполнения мероприятий с даты оплаты стоимости технологического присоединения, что прямо противоречит положениям пункта 16 правил, согласно которому срок технологического присоединения исчисляется с даты заключения договора.

«Московское УФАС России приняло решение о выдаче ОАО «РСП» представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Теперь общество должно принять соответствующие организационно-распределительные меры. За их непринятие также предусмотрена административная ответственность», - заключается в материале.