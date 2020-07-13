РИАМО - 13 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение всем службам вместе с главами муниципалитетов и МЧС проверить инфраструктуру округов Подмосковья, так как в ближайшие дни в Московской области может выпасть около 60% месячной нормы осадков.

«Поручил всем службам вместе с главами и МЧС проверить инфраструктуру в первую очередь в городских округах: Можайский, Наро-Фоминский, Истра, Красногорск, Дмитровский, Дубна, Одинцовский», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Синоптики прогнозируют, что в Московском регионе может выпасть от 50 миллиметров до 90 миллиметров осадков в период с 14 по 16 июля.

Из-за дождя в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение будет действовать с 09:00 14 июля до 00:00 15 июля.

Восьмого июля в Рузском округе из-за обильных ливней разрушилась насыпная дамба, из-за чего затопило дома, приусадебные участки и дороги.