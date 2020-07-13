РИАМО - 13 июл. Рабочие завершили проходку двухпутного тоннеля между станциями «Кунцевская» и «Давыдково» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

С помощью 10-метрового тоннелепроходческого механизированного комплекса «Надежда» за 4,5 месяца пройдено 1372 метра двухпутного тоннеля с опережением графика.

«ТПМК «Надежда» прошел в зоне жилой застройки, а также в зоне влияния под железнодорожными путями Смоленского направления РЖД и МЦД в районе станции «Кунцево-1», - сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Далее без демонтажа щит будет перемещен по лотку станции «Давыдково», откуда он проложит еще порядка 1,5 километра двухпутного тоннеля до переходной камеры, расположенной перед станцией «Аминьевское шоссе».

В настоящий момент на всех станциях западного участка БКЛ в полном объеме завершено устройство ограждающих конструкций котлованов и разработка грунта, ведется устройство основных конструкций станционных комплексов.

Всего на Большом кольце метро в проходке задействовано четыре щита-гиганта. Помимо ТПМК «Надежда» на западе БКЛ работает комплекс «Лилия». На востоке Большого кольца 10-метровый щит «Виктория» ведет проходку от «Текстильщиков» в сторону «Печатников», а «Кленовый бульвар» с переходной камерой перед станцией «Каширская» двухпутным тоннелем соединит ТПМК «Победа».

Проект Большого кольца метро станет крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность БКЛ составит 70 километров. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.