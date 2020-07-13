РИАМО - 13 июл. Жители, которые потеряли свои дома после прорыва дамбы в Рузском округе, смогут получить компенсации по 2 миллиона рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Восьмого июля из-за сильных дождей разрушилась насыпная дамба в Рузском округе, затопило дома, приусадебные участки и дороги. После ЧП движение по Волоколамскому шоссе восстановили в кратчайшие сроки.

«Что касается людей, которые потеряли дома: мы выплатим компенсацию по 2 миллиона рублей. А там, где дома можно восстановить, мы предусмотрели выплату в 300 тысяч рублей. Каждый сможет распорядиться этой суммой по своему усмотрению», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Соответствующие поручения губернатор дал финансовому блоку.

Воробьев также отметил, что никого из жителей в беде власти не оставят. Пострадавшим из-за ЧП выплатят пособие в 30 тысяч рублей на каждого члена семьи.

«Это экстренная социальная помощь на первое время — на покупку всего необходимого», — добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что ситуация в Рузском округе сложная, но не критичная: все живы и здоровы. Экстренные службы сработали на опережение и смогли эвакуировать жителей.

Воробьев отметил, что все работы по восстановлению завершат до конца недели. Сейчас ведутся работы по очищению русла реки и вывозу мусора.

«Все будет сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул губернатор.