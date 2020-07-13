РИАМО - 13 июл. В медицинские организации, по данным на 10 июля, с жалобами на присасывание клещей обратились 8026 жителей Подмосковья, из них 2806 — дети, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Московской области.

При этом за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 13804 случая, в том числе 4073 — среди детей.

«Результаты лабораторных исследований 2489 клещей свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 12,33% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,16% — возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, и в 2% — гранулоцитарного анаплазмоза человека», — говорится в сообщении.

В этом году в регионе привили почти 1,4 тысячи человек, уехавших в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лиц профессиональных групп риска.

Также в Подмосковье от клещей обработали почти 957 гектаров. За первые полгода зарегистрировано 39 случаев болезни Лайма, в том числе пять случаев среди детей, что ниже аналогичного периода прошлого года в два раза.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом на территории Московской области не зарегистрировано.