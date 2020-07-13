РИАМО - 13 июл. Новую станцию Курьяново линии МЦД-2 Нахабино – Подольск открыли в понедельник на юго-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Поблизости от станции МЦД Курьяново расположены новые микрорайоны, и ее открытие улучшит транспортные возможности для их жителей. Здесь идет активнейшая застройка.

«Станция рассчитана на то, чтобы шесть тысяч человек могли совершенно спокойно, не мешая друг другу, пройти. Как и на других объектах МЦД, созданы безбарьерная среда, прекрасное освещение, хорошие условия для пассажира. Все это строится по нашей совместной с городом и федеральным правительством программе. Эффекты от ее реализации ощутимы для жителей и гостей города уже сейчас», – сказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони.

Курьяново находится между станциями Москворечье и Перерва Курского направления Московской железной дороги. Новый остановочный пункт включает в себя платформу с навесом во всю длину, тоннель с двумя вестибюлями и надземный пешеходный переход через железнодорожные пути.

Кроме того, на станции расположены лифты и эскалаторы. В вестибюлях размещены билетные кассы, турникеты и санитарные комнаты.

Пешеходный мост даст возможность безопасного транзитного прохода пассажиров и жителей через железнодорожные пути и обеспечит связь между микрорайоном Курьяново и районом Марьино.

Курьяново – это четвертый новый остановочный пункт, построенный на МЦД-2 в последнее время. До этого были открыты Остафьево на Курском направлении, Волоколамская и Пенягино – на Рижском. В настоящее время на втором диаметре ведется строительство новых станций Марьина Роща, Печатники, Щукинская, реконструируются Каланчевская, Нахабино, Подольск.

В ближайшие годы планируется завершить строительство еще семи новых станций, включая три станции МЦД-1 – Петровско-Разумовская, Илимская и Дмитровская - и четыре станции МЦД-2 – Марьина Роща, Котляково, Печатники и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево. Таким образом, к 2024 году количество станций на двух диаметрах должно увеличиться до 66, а количество пересадок – до 27.

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