РИАМО - 13 июл. В доме на проспекте 40 лет Октября в районе Люблино мать ударила сына в грудь ножом в ходе бытового конфликта, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали с ранением грудной клетки и легкого.

«Задержана мать пострадавшего 1974 года рождения, неработающая, которая изобличена в том, что 11 июля, находясь в квартире по месту жительства, в ходе конфликта ножом нанесла удар сыну в область груди», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).