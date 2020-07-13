РИАМО – 13 июл. У пары белых лебедей Московского нефтеперерабатывающего завода родилось четверо птенцов, это уже шестое поколение пернатых, обитающих в пруду около предприятия, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

Парковые птицы до осени живут на открытой воде, а зимуют в теплом вольере под присмотром работников Московского НПЗ.

«Все время молодое поколение проводит с родителями. Семье особенно полюбились домики на деревянных плотах, которые были установлены Московским НПЗ для удобства птиц в рамках благоустройства водоема. Всего в настоящее время в пруду обитают восемь лебедей – две взрослые пары и четверо птенцов», — говорится в сообщении.

Лебеди Московского НПЗ постоянно приносят потомство. В 2010 году предприятие подарило двух птенцов Николо-Угрешскому монастырю Дзержинского. Спустя два года еще четверых лебедей передали на подмосковную спортивно-оздоровительную базу.

В 2018 году одна из пар белых лебедей принесла пять птенцов — самое большое по численности потомство за последние годы. По соглашению с Московским зоопарком часть большой семьи парковых птиц переселили на новое место обитания.