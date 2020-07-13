РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июл. Юные спортсмены Котельников готовятся к большим соревнованиям, для этого в спортшколе «Белка» ежедневно проводят мини-соревнования, говорится в сообщении пресс-службы администарции округа.



«Чтобы не потерять турнирную форму, спортсмен должен регулярно участвовать в соревнованиях. Не все запланированные старты в настоящее время смогут состоятся, но в МАУ СШОР «Белка» почти ежедневно проводят мини-соревнования для своих воспитанников с небольшим числом участников 10-15 человек», - говорится в сообщении.

Соревнования проводятся с соблюдением противоэпидемиологических правил. Турнирная обстановка помогает спортсменам подготовиться к серьезным официальным стартам.