РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Сотрудники ГИБДД Люберец будут по 19 июля проверять автомобили, перевозящие опасные грузы, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов в период с 13 по 19 июля на территории обслуживания ОГИБДД «Люберецкое» будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз». Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратят на техническое состояние транспорта, проверят дополнительно установленное оборудование в автомобилях на соответствие требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов», - говорится в сообщении.

Также инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у них документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.

Ответственность за нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрена статьей 12.21 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки опасных грузов». К нарушителям таких правил будут приняты меры административного воздействия.