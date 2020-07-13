РИАМО - 13 июл. Работы по созданию макета Москвы завершены, общая площадь всех деталей макета составила 927 квадратных метров, что сделает его крупнейшим в мире, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Макет представляет всю территорию города в пределах Третьего транспортного кольца: железнодорожные вокзалы, Воробьевы горы, ЗИЛ, парк Победы, комплекс «Москва-Сити» и многие другие знаковые объекты столицы», — сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Полный макет насчитывает 644 части размером 1,2 на 1,2 метра.

Весь процесс производства был разделен на 13 этапов, в каждом из которых создавалось от 4 до 6 тысяч объектов. При этом дома не приклеены, а вставлены в подмакетники, что позволяет заменить их в случае изменений.

«Макет уникален не только размером. Не меньшее восхищение зрителей вызывает филигранность работы: все объемные и индивидуальные детали — купола, фрески, скульптуры — изготовлены с помощью технологии 3D-моделирования», — подчеркнул Левкин.