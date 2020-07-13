Спортивные клубы постепенно возвращаются к нормальному режиму работы – с 6 июля фитнес-центрам Подмосковья разрешено работать с загрузкой до 50%. При этом посетителям и сотрудникам необходимо соблюдать санитарные ограничения на тренировках. Корреспондент РИАМО узнал, как пандемия повлияла на клиентов и что изменилось на занятиях.

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Тренировки по новым правилам

предоставлено фитнес-клубом Flight Fit

В общей сложности любители спорта остались без привычных тренировок более, чем на два месяца – с конца марта были закрыли все фитнес-центры, бассейны и другие спортивные объекты Московского региона. Также во время всеобщей самоизоляции оказались под запретом пробежки в парках.

При этом в основном абонементы на время карантина были заморожены, а клиентам предлагались тренировки в онлайн-формате. Многие освоили домашний спорт, а некоторые выходили во двор со скакалкой.

В Москве спорткомплексы и фитнес-клубы открылись 23 июня. А 1 июля смогли вернуться к работе и спортивные центры Московской области.

Однако, пока пандемия не отступила полностью, фитнес-центры должны соблюдать ряд ограничений, главные из них – лимит максимальной загрузки и соблюдение социальной дистанции. По нормативам, в Подмосковье с 1 июля загрузка фитнесов не должна была превышать 25% от максимальной проходимости, а с 6 июля ее увеличили до 50%.

Кроме того, оборудование и тренажеры должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а помещения и инвентарь – регулярно дезинфицироваться.

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Дача и спортплощадка вместо клуба

После снятия ограничений заметно изменилось поведение посетителей фитнес-клубов и спортзалов, отметила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Даже без учета ограничений посещать их стали меньше, чем до пандемии.

По ее словам, существует опасность второй волны коронавируса. Многие об этом говорят, это влияет на сознание и поведение потребителей.

«Некоторые считают, что не надо сейчас активировать карту клуба, когда что-то еще непонятно. Такие люди еще пережидают», – объясняет эксперт.

На посещаемость влияет и летняя жара. Когда на улице станет прохладнее, возможно, люди охотнее пойдут в залы с тренажерами и теплым бассейном.

«Некоторые живут на дачах или используют территорию спортивных площадок перед домом. Кто-то пока предпочитает пешие прогулки, катается на велосипедах, роликах и так далее», – отметила Силина.

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Клиенты разделились на четыре лагеря

предоставлено фитнес-клубом «Все Свои»

Алина Пириева, фитнес-тренер:

«Главное, чего мы лишились из-за коронавируса – возможности тренироваться на специализированных площадках с необходимым оборудованием. Поэтому, пока не была введена жесткая пропускная система, мы с клиентами выходили заниматься на улицу.

И тут клиенты разделились на четыре лагеря.

Первые отказались от тренировок, поскольку заниматься на улице им было неудобно. Вторые отказались из-за страха заразиться коронавирусом или заразить своих пожилых родственников. Третьи решили, что самоизоляция продлится недолго, а потом ввели пропуска, и стало уже вообще не до тренировок на улице – иначе можно было получить штраф. Наконец, четвертые согласились тренироваться на улице и занимались, пока это было возможно.

Некоторые из моих клиентов пытались тренироваться дома самостоятельно, но в итоге пришли к выводу, что это невозможно. Все сводилось к одному: «Мне тяжело, я себя жалею».

Без тренера они не могли себя заставить заниматься и отвлекались на все подряд – на кошку, на телевизор, на пыль…

Правда, хотя полноценных тренировок не было, зарядку клиенты все же делали.

Самоизоляция плавно перетекла в лето, а это традиционно мертвый сезон в фитнесе – многие уезжают на дачи или на отдых. Вернуться к тренировкам люди готовы в конце августа или начале сентября.

Те, кто не уехал, очень рады возращению к спорту, хотя это и тяжело – за время самоизоляции физическая форма и выносливость закономерно ухудшились. Поэтому приходится фактически начинать тренировки заново.

Зато из-за ограничений, связанных с COVID-19, в зале просторно и нет большого скопления людей – все клиенты этим очень довольны. Кстати, о коронавирусе никто не говорит и не боится приходить в зал. Наверное, те, кто боится, просто не ходят на тренировки, хотя таких клиентов у меня нет».

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Без сауны и пластиковых стаканчиков

предоставлено фитнес-клубом Flight Fit предоставлено фитнес-клубом Flight Fit предоставлено фитнес-клубом Flight Fit предоставлено фитнес-клубом Flight Fit 1 из 4

Евдокия Рудакова, директор фитнес-клуба Flight Fit (Подольск):

«Нам не пришлось вводить никаких жестких ограничений – сейчас немного людей посещают зал.

Мы убрали пластиковые стаканчики: все пользуются личными шейкерами и бутылками для воды.

Тренажеры у нас расставлены на безопасном расстоянии, все оборудование протирается каждые два часа, а воздух дезинфицируется. Кроме того, всем посетителям мы измеряем температуру на входе, соблюдая требования Роспотребнадзора.

В период самоизоляции многие наши тренеры проводили бесплатные онлайн-тренировки. Все абонементы при этом были заморожены на весь период карантина.

Но некоторые тренировки просто невозможно проводить онлайн. Например, реабилитационные практики, гиревой спорт и армлифтинг трудно представить без оборудования и тренера. Хотя многим очень нравились тренировки дома, все с радостью вернулись к полноценным занятиям в зале».

Александра Осипова, директор клуба Fitness On (Электросталь):

«Сейчас ограничения по количеству людей в зале, конечно, есть, но наш клуб никогда не страдал «перенаселением», так как в карту включен тренер-наставник. Мы просто сократили сетку групповых занятий и закрыли для посещений сауну.

Каждые два часа проводим дезинфекцию, проветриваем залы и офис, обрабатываем антисептиком оборудование, тренажеры, ручки и много чего еще. Для наших сотрудников появились новые правила. Но ни их, ни посетителей это не смущает.

Все понимают, что это необходимо, чтобы наш фитнес-клуб продолжал работу. Вообще, все клиенты очень рады открытию. В период пандемии мы пытались привлекать людей на онлайн-тренировки, но тренажерный зал и его атмосферу не заменит ничто».

предоставлено фитнес-клубом «Все Свои»

Инна Лукьянова, директор фитнес-клуба «Все Свои» (Красногорск):

«На самоизоляции наши клиенты в основном поддерживали форму более строгой диетой. Спортивное тело – это на 80% питание и лишь на 20% – тренировки. Если заниматься хоть каждый день, но питаться бездумно, никакой формы не будет.

Я в своей практике не встречала людей, которые выбирали бы занятия дома, имея возможность ходить в зал. Ни одна домашняя тренировка ни по эффективности, ни по мотивации, ни по эмоциональной̆ отдаче не сравнится с залом. Так что большинство с радостью вернулись в клуб. У нас большие площади и высокие потолки, поэтому нет проблем с толкучкой и духотой.

Кроме того, все настолько соскучились по тренажерному залу, что решают вопросы пересечений на тренажерах без особых проблем.

Мы соблюдаем требования Роспотребнадзора для сотрудников и посетителей. Провели специальную антивирусную обработку клуба, раз в час клинер протирает поверхности тренажеров специальными средствами и проводит влажную уборку. Помимо использования рециркуляторов воздуха, раз в час проветриваем помещения.

В остальном все стандартно: маски и перчатки для сотрудников, дезинфицирующие средства для клиентов и социальная дистанция. Посетители на эти реагируют нормально – никаких проблем не возникало.

Правда, мы пока не запустили сауны. Ведь многие до сих пор не верят в коронавирус. Если на групповых занятиях проконтролировать соблюдение безопасной дистанции реально, то в сауне это сделать невозможно. Сейчас мы пытаемся решить этот вопрос.

Хочется создать для людей не только максимально комфортное, но и безопасное пространство».

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Тренажеры на дистанции и бесплатное лето

предоставлено фитнес-клубом «Все Свои»

Ольга, 35 лет, журналист:

«Сразу после карантина я записалась в клуб 50Fifty Gym рядом с домом. Мне понравилось, что после каждой тренировки залы и инвентарь дезинфицируют, а в зоне тренажеров расчерчена дистанция 1,5 метра. Тренажеры тоже установлены на дистанции, так что ты никого не касаешься.

Наконец-то тех, кто не уважает личное пространство, заставили его соблюдать. Люди перестали толпиться и рассасываются по залу.

Групповые занятия идут по новым правилам – дистанция плюс обработка ковриков и другого инвентаря после каждой тренировки. Уборку делает персонал, но в каждом зале стоят дезинфекторы – если тебя что-то смущает, можно побрызгать свой коврик.

Кроме того, расписание сдвинули с учетом того, что многие работают на «удаленке»: теперь самые ранние тренировки начинаются в 10 утра, а не в 8, как раньше, много вечерних и дневных.

В масках работают только администраторы, из посетителей некоторые в масках, но в основном – без.

Бассейн откроется только 16 июля. Зато из-за карантина сделали акцию – лето в подарок, то есть годовой абонемент начинает действовать с осени, а ходить можно уже сейчас. Также дарят пять тренировок с разными тренерами, что приятно».