РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 июл. В 25-м микрорайоне Мытищ завершается строительство общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Ввести объект на Новомытищинском проспекте в эксплуатацию планируется в августе. Строительная готовность составляет 90%.

«В работах задействовано более 220 человек. В настоящее время завершается монтаж инженерных сетей, отделочные и фасадные работы. Ведется благоустройство прилегающей территории. Ввод запланирован на август», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Согласно проектной документации, в четырехэтажном здании школы предусмотрены современные классы, столовая, медпункт, кабинеты для кружков, спортивный и актовый залы, библиотека, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составляет почти 18 тысяч квадратных метров.

«На прилегающей территории появятся спортивная зона с волейбольно-баскетбольной зоной, а также игровыми и спортивными площадками», – отмечается в материале.

Генеральным подрядчиком выступает ООО «ИСК Родина». Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета.