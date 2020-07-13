РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июл. Жителям подмосковного Подольска напомнили об ответственности за поджог лесной растительности, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«С наступлением пожароопасного периода сотрудники УМВД России по городскому округу Подольск регулярно обследуют административные участки на предмет защищенности населенных пунктов от лесных пожаров. Стражи правопорядка информируют граждан о наступлении пожароопасного периода, а также о возможной уголовной и административной ответственности, которая наступает в случае поджога лесной растительности», – говорится в сообщении.

В целях обеспечения охраны общественного порядка, безопасности и недопущения возникновения очагов возгорания на территории Подольска, полицейские рекомендуют жителям воздержаться от разведения костров в лесных массивах и на прилегающих к ним территориях.

«За нарушение правил пожарной безопасности в лесных массивах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах может грозить штраф в размере 5 тысяч рублей гражданам, 50 тысяч рублей – должностным лицам и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – юридическим лицам. Помимо этого, за причинение ущерба лесному фонду в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 3 миллионов рублей», – поясняется в материале.

Сообщить о возникновении пожара или ухудшении пожароопасной обстановки на территории округа жители могут по телефону дежурной части УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63 или по номеру 112.