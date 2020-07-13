РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Рабочие завершат ремонт теплообменного оборудования в котельной поселка Быково Подольска до 22 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжаются работы по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. Теплоснабжение округа осуществляют 23 теплоснабжающих организации от 88 котельных, 70 из которых муниципальные.

«Так, в котельной поселка Быково по улице Центральной, 4, проводятся работы по ремонту теплообменного оборудования. Котельная обслуживает 16 многоквартирных домов по улицам Спортивная, Академическая, Школьная, Московская. Диаметр замены участка трубопровода составляет 150 миллиметров, протяженность - 25 метров. Данные работы необходимы для улучшения качества подачи горячей воды в многоквартирные дома. Температура поступающей к потребителям горячей воды составляет 60 градусов. Работы на данном участке продлятся до 22 июля», - говорится в сообщении.

Также в Подольске продолжается капитальный ремонт тепловых сетей. В частности, у дома №29Б по Красногвардейскому бульвару полным ходом идет замена тепловой сети в четырехтрубном исполнении. На объекте работают четыре единицы техники и бригада из 12 человек. Работы по замене аварийных участков теплотрассы после гидравлических испытаний сетей производятся также по улицам Трубной, Кирова, 37А и 59.

В текущем году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в связи с пандемией коронавирусной инфекции отключение горячего водоснабжения в многоквартирных домах Подольска было перенесено на период с 3 июля по 31 августа и на срок не более 14 дней.