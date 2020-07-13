РИАМО - 13 июл. В Московской области и столице на 14 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» является третьим уровнем погодной опасности. Он означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве предупреждение из-за сильного ливня будет действовать с 09:00 14 июля до 00:00 15 июля.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявили на территории Курской области.

Ночью 14 июля будет облачная погода, прогнозируется дождь и грозой. Порывы северного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура опуститься до плюс 15-17 градусов. Днем также ожидается дождь с грозой, сохранятся порывы ветра. Столбики термометров поднимутся до плюс 19-21 градуса.

Ночью 15 июля будет облачно с осадками. Температура опустится до плюс 13-15 градусов. Северный и северо-западный ветер будет дуть с порывами до 15-20 метров в секунду.