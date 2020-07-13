РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Рабочие убрали от мусора и обломков крыши комнату в одном из аварийных домов Подольска, где обрушился потолок, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

На днях в рамках парламентского контроля Максимович проинспектировал аварийное жилье на улице Пионерской, 19. В данном доме в одной из квартир несколько лет назад обрушился потолок, и жители оказались в безвыходном положении. Уборку обломков провели недавно.

«Взял данный вопрос под свой оперативный контроль для скорейшего его решения. На сегодняшний день комната, где обрушился потолок, полностью убрана от мусора, развалин и обломков крыши. Детально разбираюсь с возникшей проблемой, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить жителей данного дома комфортным уровнем проживания», - сказал Максимович.