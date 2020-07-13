РИАМО - 13 июл. Поправки в Трудовой кодекс России, регулирующие дистанционную работу, планируют рассмотреть в первом чтении в Государственной думе 21 июля, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Алексей Исаев.

Законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы» внесли в Госдуму 16 июня. До середины июля в регионах проходят общественные обсуждения проекта, который планируют принять в окончательном чтении осенью. В силу поправки должны вступить 1 января 2021 года.

«Надеемся, что 21 июля законопроект будет рассмотрен в Государственной думе в первом чтении. <...> Мы понимаем, что законопроект пока готов только к первому чтению. Высказан целый ряд предложений», — сказал Исаев.

Он отметил, что аналогичный закон в Госдуму внесла Московская городская дума. Ведомства продолжат работать совместно.

«Ко второму чтению, предполагаем, что подготовленная нами редакция главы 49.1 Трудового кодекса будет включать целый раздел с вопросами охраны труда и защиты прав сотрудников, работающих удаленно. Принятие этих изменений позволит и работникам, и работодателям чувствовать себя более защищенно», — заключил Исаев.

В законопроекте заявляются три основных вида удаленной работа — постоянная, временная и комбинированная. Партия «Единая Россия» предлагает обязать работодателя соблюдать режим труда и отдыха работника. При этом могут быть оговорены виды чрезвычайных ситуаций и обстоятельств.

Поправками предлагается урегулировать график работы на удаленке, а также предусматривается график взаимодействия с сотрудниками, к примеру, в какое время он должен быть доступен для связи.