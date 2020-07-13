РИАМО - 13 июл. Советнику главы «Роскосмоса», бывшему журналисту Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене, до этого он был в статусе подозреваемого, сообщает РИА Новости.

Сафронов не признал свою вину.

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также — в какое время», — сказал адвокат Иван Павлов.

Ранее Сафронова заподозрили в передаче сведений, составляющих государственную тайну, одной из спецслужб стран НАТО.

Сафронов работал журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», а также состоял в президентском пуле.

Видео задержания советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова в Москве>>